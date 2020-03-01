Прощенное воскресенье: очищение души и сердца

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1 марта 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Перед началом Великого поста православным (да и не только) предоставляется прекрасная возможность избавится от тяжести на сердце, попросив прощения у близких, друзей и всех тех, кто рядом. Сегодня, 1 марта, верующие отмечают Прощеное воскресенье.

Говорят, что Прощенное воскресенье помогает людям облегчить душевные страдания и забыть самые тяжкие обиды. Если, конечно, человек всем сердцем ждут прощения и желает сам простить. К сожалению, не у всех это получается. Почему? Комментирует специально для «Аргументов Недели» протоиерей Николай, приход в Литве.

«В Евангелии от Матфея сказано: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Я всегда говорю прихожанам: «А как жить без прощения?» Господь на Кресте прощал. А мы кто такие, чтобы зло таить в сердце? Прощение – очищение души и сердца. Если нет взаимного прощения обид, то нет и избавления. Сегодня – последний день светского праздника Масленицы. Многие люди ходят в гости, общаются. А почему же не попросить искренно прощения? Понимаю, что бывает трудно, но это уже гордыня. А гордыня – страшный грех. Нужно молиться и просить Господа вразумить и избавить от гордыни. Увидите, как станет вам легче. Меня часто спрашивают: «А как просить прощения?» Искренне, обдуманно. Попутно ничего нельзя делать. Прощение – не светская традиция, а духовный акт. Следует просить прощения не только кого обидел, но и перед Богом. На нас лежит тяжесть первородного греха. Мы пытаемся примириться с Богом. Господь услышит наши молитвы. Искренние. Но главное знать, что завтра начинается Великий пост. Недопустимо с беспокойным сердцем и душой начинать пост. Не только просить прощения надо, но и прощать. Помните, что означает слова «прости»? Я виноват. Я признаю свою вину, но отпусти мне ее, прими меня такого, какой есть. Мы и у Господа просим принять нас такими, какие мы есть. А мы, прося прощения подразумеваем исправиться. Обещаем исправиться. Помните, великая сила в прощение».