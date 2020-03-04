Серый кардинал украинского кабмина зарабатывает на Ленине

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4 марта 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: декларация Арсена Авакова

Арсен Аваков на фото Globallookpress.com/ Yevhen Kotenko

Глава МВД Украины Арсен Аваков обнародовал декларацию. Среди доходов он указал авторские права за книгу о Ленине.

Книгу о вожде мирового пролетариата Арсен Аваков презентовал еще два года назад. Она называется «Ленин с нами» и была издана на трех языках: украинском, русском и английском.

Сейчас Аваков зарабатывает на продаже авторских прав. Книга о Ленине главе украинского министерства внутренних дел принесла 76800 гривен. Это чуть меньше 205 тысяч рублей в переводе по курсу российского Центробанка.

Понятное дело, это далеко не основной доход главы МВД Украины. Декларация Авакова достаточно внушительная. Годовая зарплата в 1 120 887 гривен (в месяц выходит около 250 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ) позволяет ему быть миллионером. У него несколько счетов в различных банках. Чиновник вместе с семьей владеет несколькими квартирами, предметами антиквариата.

Арсен Аваков считается одним из влиятельнейших министров нового кабмина. Украинские журналисты чаще всего публикуют именно его комментарии по громким событиям.

Аваков достался Зеленскому еще от Петра Порошенко и сейчас катается с президентом Украины на все ключевые мероприятия. Ранее в дружбе с главой МВД признавался патрон Зеленского, олигарх Игорь Коломойский.