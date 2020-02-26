Украину возмутили заявления «гражданина» Суркова

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26 февраля 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владислав Сурков на скриншоте youtube-видео

Украинские СМИ растиражировали интервью бывшего советника президента России Владислава Суркова. Экс-куратор Донбасса говорил честно. Но его заявления Киеву показались скандальными.

Это интервью появилось уже после увольнения Суркова из пула советников Путина. Пресс-секретарю российского лидера пришлось даже напоминать о том, что сказанное не относится к официальной политике Кремля, и что Владислав Сурков говорил, просто свое мнение, как гражданин РФ. Украинские СМИ об этом знают и без напоминаний Пескова. Но это не помешало им раздуть скандал из публикации.

«Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в ее состав», — написали украинские журналисты, а потом принялись тиражировать комментарии: «В ответ министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней "отставного шовиниста" экс-помощника президента России Владислава Суркова».

Пока информационная Украина и соцсети бурчат про Суркова. Комментарии в адрес бывшего советника Президента РФ цитировать не стоит. В них то самое украинство, про которое говорил теперь уже, просто, гражданин Владислав Сурков.