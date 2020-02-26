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Песков прокомментировал слова Суркова об «обнулении» президентских сроков

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Песков прокомментировал слова Суркова об «обнулении» президентских сроков
фото из соцсети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал личным мнением слова бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о необходимости начать заново отсчет количества сроков пребывания у власти главы государства после принятия поправок в Конституцию РФ.

В своем обращении к журналистам Песков напомнил, что Сурков уже не является сотрудником администрации президента РФ.

"Это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов", - отметил он.

Ранее, в интервью изданию "Актуальные комментарии", Сурков заявил о необходимости заново начать отсчет президентских сроков после внесения поправок в Конституцию РФ. Сурков объяснил свою отставку и поделился планами на будущее в политике

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