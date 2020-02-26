Владислав Сурков объяснил свою отставку и поделился планами на будущее в политике

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26 февраля 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Владислав Сурков, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Бывший помощник российского президента Владислав Сурков назвал причины ухода с поста. В основном Сурков занимался Донбассом и Украиной. И должен был продолжать ими заниматься. "Но контекст изменился", - пояснил свой уход Сурков.

В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, которое опубликовано на портале "Актуальные комментарии" политик признался, что не умеет заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет. Сурков был помощников главы государства с 2013 года.

Как уверяет экс-помощник президента, заявление об отставке он написал по личному желанию. "Это была чистая самоволка", — подчеркнул Сурков. По словам политика, он не планируется возвращаться на работу в Кремль, где проработал 17 лет.

Но продолжит интересоваться политикой и будет "практиковать малые политические формы". "...кухонные дебаты, или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников", — предположил Сурков.

Владислав Сурков работал и в правительстве и в администрации Кремля. По его признанию, не жалеет об уходе с госслужбы.

Напомним, президент России Владимир Путин согласился на переговоры в Нормандском формате в Париже только при условии подписания соглашений об особом статусе Донбасса. И кремлёвский куратор этого направления Владислав Сурков получил такие обещания от украинского коллеги Ермака, который согласовал это с президентом Зеленским. Зеленский очень хотел встречи с Путиным любой ценой.

Депутат Государственной думы Константин Затулин рассказал об "интриге" в ситуации с отставкой Владислава Суркова.