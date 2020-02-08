Какую ошибку совершил идеолог Новороссии Владислав Сурков?

//В мире 13+

8 февраля 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин согласился на переговоры в Нормандском формате в Париже только при условии подписания соглашений об особом статусе Донбасса. И кремлёвский куратор этого направления Владислав Сурков получил такие обещания от украинского коллеги Ермака, который согласовал это с президентом Зеленским.



Как сообщает украинский журналист Дмитрий Гордон, Зеленский очень хотел встречи с Путиным любой ценой. И в Париже произошли уже непредвиденные вещи. Когда Путин сказал: «Ну что, подписываем особый статус Донбасса в Конституции?», Зеленский сказал: «Так у меня депутатов столько нет, там же 300 депутатов надо, они не подпишут». Путин сказал: «Ну так сначала выборы на Донбассе, а потом выход к границам?». Зеленский сказал: «Нет, сначала выход к границам, потом выборы на Донбассе». Путин сказал: «Не-не, сначала выборы». И Зеленский сказал: «Владимир Владимирович, тогда вам придется дальше вести переговоры с другим президентом Украины». После чего делегации вышли в отдельную комнату.



Сурков взял документы, пачку документов, швырнул ее на стол, они разлетелись по полу, и сказал Ермаку: «Мы так не договаривались». «Да, действительно, так не договаривались». После этого Сурков подал в отставку и уехал медитировать, а Зеленский навсегда лишился доверия Путина. Видимо, теперь вести переговоры по ситуации в Донбассе российской власти придётся с другим украинским президентом.



