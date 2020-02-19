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Депутат Госдумы рассказал об "интриге" в ситуации с отставкой Суркова

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Депутат Госдумы рассказал об
Госдума, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Государственной думы Константин Затулин в среду, 19 февраля, рассказал об "интриге" в ситуации с отставкой Владислава Суркова с должности помощника президента Российской Федерации.

Политик подчеркнул, что Владислав Юрьевич задолго до случившегося объявил, что покинет администрацию. Главной "интригой" в течение нескольких недель оставался вопрос, состоится ли в действительности уход Суркова с должности.

Константин Затулин назвал Владислава Суркова ярким и неординарным человеком и отметил, что они сотрудничали по ряду направлений, в частности в сфере предоставления гражданам ЛНР и ДНР, а затем и гражданам Донецкой, Луганской областей российского гражданства в упрощенном порядке.

Депутат предполагает, что через какое-то время бывшего помощника президента России увидят в новой роли на политической арене страны.

ЕТ

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