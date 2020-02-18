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Путин освободил Суркова от занимаемой должности помощника

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин освободил Суркова от занимаемой должности помощника
Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин сместил с занимаемой должности своего помощника Владислава Суркова. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что президентский указ вступает в силу со дня его подписания. Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков предположил, что Сурков мог покинуть должность из-за смены политического курса в отношении Украины.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это является личным мнением Чеснакова. Он заявил, что главным сотрудником администрации президента, занимающимся вопросами Украины станет Дмитрий Козак.

АБ

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