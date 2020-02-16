Переводчики перечислили самые труднопереводимые фразы Путина

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16 февраля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Фото: pixabay.com

Переводчики российского президента Владимира Путина назвали несколько непереводимых фраз, произнесенных главой государства за годы его пребывания на этом посту.

Советник Департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков вспомнил, как однажды президент произнёс фразу: "Мы не будем стоять враскоряку". "Я был начинающим переводчиком, посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: «Слава богу, мне не пришлось это переводить", - признался Садыков.

Также он напомнил про случай на Петербургском экономическом форуме в 2017 году, когда глава государства в шутку сказал "Вольно!" собравшимся. В итоге слова президента перевели как "Welcome!".