Путин порекомендовал назвать в честь Лужкова вуз

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14 февраля 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Anatoly Lomokhov

Президент Российской Федерации Владимир Путин порекомендовал властям столицы увековечить имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По мнению главы государства, кроме памятной таблички на доме стоит переименовать один из вузов города.

Указ «Об увековечивании памяти Ю.М. Лужкова» доступен на портале правовой информации. В документе сказано о рекомендациях президента страны касательно присвоения имени Юрия Лужкова Московскому городскому университету управления имени. Также Путин посоветовал установить на дом, где проживал экс-мэр Москвы, мемориальную доску.

Юрий Лужков умер в конце прошлого года на 84 году жизни. Пост мэра Москвы он занимал с 1996 по 2010 год.