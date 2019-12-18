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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Аваков может стать премьер-министром Украины

, 16:32 [ «Аргументы Недели», ]

Аваков может стать премьер-министром Украины
Арсен Аваков на скриншоте youtube-видео

Глава украинского МВД резко усилил позиции в кабинете министров. Ему начали прочить пост премьер-министра. Об этом сообщили киевские СМИ.

Превращение Авакова в самого крупного политического тяжеловеса нынешнего киевского кабмина произошло в последнее время. Он был инсайдером того, что происходило на саммите «нормандской четверки». А кроме того, о министре начали говорить очень много в связи с активизацией расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

В нынешнем кабмине Аваков выглядит, как самый серьезный и рассудительный политик. Кроме того, у него есть реальная сила. Он курирует националистов, которые периодически используются для политических театральных постановок. Они нужны Зеленскому для того, чтобы убедить западных партнеров в трудностях для реализации их требований.

Известно также о том, что Авакова поддерживает олигарх Игорь Коломойский. Бизнесмен уже признавался, что периодически встречается с главой украинского МВД по-приятельски.

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