Все новости >>

//Общество 13+

В ГД хотят ограничить время продажи алкоголя в кафе и барах в жилых домах

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

В ГД хотят ограничить время продажи алкоголя в кафе и барах в жилых домах
Фото: pixabay.com

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что во втором чтении был принят законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах.

Хинштейн отметил, что документ запрещает продажу алкогольной продукции в таких кафе и барах с 23.00 до 8.00. Кроме того, субъектам может быть предоставлено право ужесточить ограничение вплоть до полного запрета продажи алкоголя в таких местах.

Депутат добавил, что поправки направлены в Государственное правовое управление президента. Ожидается, что окончательная редакция будет готова в течение марта.

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выдвинула идею о разрешении продажи алкоголя через сайт госуслуг.

БА

//картина дня

В США состоялась встреча глав Пентагона Марк Эспер и министра обороны Эстонии Юри Луйк. Они обсудили Россию, которую считают "угрозй" для стран Прибалтики и разные…

В мире

Украина и США ищут способы помешать строительству

Украина и США ищут способы помешать строительству "Северного потока - 2"

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном меры, направленные против строительства трубопровода Северный поток – 2. Известно, что Россия делает все возможно, чтобы начать эксплуатацию газопровода вовремя.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что наблюдательные посты вооруженных сил Турции в сирийской провинции Идлиб располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что наблюдательные посты вооруженных…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, куда направилось способное достроить трубопровод Северный поток – 2 судно «Академик…

Посольство РФ в Италии обратилось к гражданам России, находящимся Италии, и призвало срочно сообщать свои личные данные и точное местоположение в случае, если у них будут…

//новости ан

Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков не согласился с предложенной поправкой в Основной закон государства "дети…