В ГД хотят ограничить время продажи алкоголя в кафе и барах в жилых домах

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4 марта 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Фото: pixabay.com

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что во втором чтении был принят законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах.

Хинштейн отметил, что документ запрещает продажу алкогольной продукции в таких кафе и барах с 23.00 до 8.00. Кроме того, субъектам может быть предоставлено право ужесточить ограничение вплоть до полного запрета продажи алкоголя в таких местах.

Депутат добавил, что поправки направлены в Государственное правовое управление президента. Ожидается, что окончательная редакция будет готова в течение марта.

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выдвинула идею о разрешении продажи алкоголя через сайт госуслуг.