Алкоголь могут начать продавать через сайт госуслуг

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18 февраля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

ящик с бутылками, pixabay.com

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выдвинула идею о разрешении продажи алкоголя через сайт госуслуг. Это предлагается сделать с использованием данных Единой биометрической системы.

Ассоциация направила письмо с соответствующим предложением в правительство и ряд профильных ведомств. Эксперимент рекомендуется провести при участии крупнейших торговых сетей. Отметим, что банки уже используют Единую биометрическую систему с целью подтверждения личности клиентов. Если гражданин примет решение заказать спиртное через портал госуслуг, то ему придется внести свои данные в систему. В этом случае появляется возможность подтвердить возраст покупателей.

В Минпромторге полагают, что данный эксперимент даст возможность проверить возможности ЕГАИС — системы контроля алкоголя.