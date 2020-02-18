Алкоголь могут начать продавать через сайт госуслуг

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выдвинула идею о разрешении продажи алкоголя через сайт госуслуг. Это предлагается сделать с использованием данных Единой биометрической системы.
Ассоциация направила письмо с соответствующим предложением в правительство и ряд профильных ведомств. Эксперимент рекомендуется провести при участии крупнейших торговых сетей. Отметим, что банки уже используют Единую биометрическую систему с целью подтверждения личности клиентов. Если гражданин примет решение заказать спиртное через портал госуслуг, то ему придется внести свои данные в систему. В этом случае появляется возможность подтвердить возраст покупателей.
В Минпромторге полагают, что данный эксперимент даст возможность проверить возможности ЕГАИС — системы контроля алкоголя.