В Башкирии придумали новый способ борьбы с пьянством

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14 февраля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Pixabay

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкортостана предлагают установить запрет на розничную продажу алкоголя, если его реализуют в так называемых магазинах-кафе, где торговый зал и общепит совмещены.

Это предложение будет обсуждаться в самое ближайшее время – до 9 марта.

В законопроекте говорится, что зал торгового объекта, в котором осуществляется розничная торговля, «должен быть конструктивно обособлен от зала объекта общественного питания, либо иметь отдельный вход для посетителей».

В регионе активную борьбу с пьянством ведут второй год. В Башкирии в некоторые праздничные дни уже введен полный запрет на продажу крепких алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, как жительница Уфы устроила пьяный дебош на борту самолета во время полета в Дубаи.