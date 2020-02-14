В Башкирии придумали новый способ борьбы с пьянством

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкортостана предлагают установить запрет на розничную продажу алкоголя, если его реализуют в так называемых магазинах-кафе, где торговый зал и общепит совмещены.
Это предложение будет обсуждаться в самое ближайшее время – до 9 марта.
В законопроекте говорится, что зал торгового объекта, в котором осуществляется розничная торговля, «должен быть конструктивно обособлен от зала объекта общественного питания, либо иметь отдельный вход для посетителей».
В регионе активную борьбу с пьянством ведут второй год. В Башкирии в некоторые праздничные дни уже введен полный запрет на продажу крепких алкогольных напитков.
Ранее сообщалось, как жительница Уфы устроила пьяный дебош на борту самолета во время полета в Дубаи.