Жительница Уфы устроила пьяный дебош на борту самолета во время полета в Дубаи

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22 января 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

Alexander Keltik, globallookpress.com

Жительница Уфы устроила такой пьяный дебош на борту самолета во время полета в Дубай, что в Эмиратах ее встретила полиция. Дама выпила, возможно для смелости, и начала веселиться в самом начале полета рейса Уфа — Дубаи".

Очередное авиапроисшествие с участием туристки случилось 21 января на борту самолета авиакомпании Pegas Fly.

Как только самолет начал взлетать, дама запела во весь голос. Ее сольное пение не впечатлило других пассажиров, ее попросили успокоиться. Но тогда она начала танцевать прямо в кресле. Новое замечание пассажиров вызвало у "артистки" истерику и желание помахать руками.

Призыв бортпроводников вести себя на борту воздушного судна соответствующим образом еще сильнее завел путешественницу. Она начала оскорблять всех окружающих и отбиваться сумкой.

Командир самолета объявил о вынужденной посадке в Иране. Пассажиры решили справиться своими силами. Под наблюдением членов экипажа пассажиры скрутили "артистку" и связали ей руки скотчем.

Обессиленная туристка уснула. В Дубае ее передали местным правоохранителям.

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