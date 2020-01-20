Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби. Российский рэпер по дороге в наркоклинику начал буянить в самолете

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20 января 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Рэпера Гуфа арестовала полиция в аэропорту Абу-Даби. Во время отдыха на Пхукете 40-летний музыкант наломал дров и направлялся в наркоклинику, чтобы поправить здоровье. Не долетел!

Чтобы забрать Алексея из Таиланда к нему уже прилетели сестра и директор. Во время загула он потерял телефон, банковские карточки и перестал выходить на связь. Родственники решали вопрос о госпитализации и надеялись, что смогут устроить его в клинику в Москве или Израиле. Видимо, остановились все же на столице, но как пишет портал Super во время перелета в Москву из Таиланда с пересадкой в Абу-Даби рэпер начал буянить прямо в самолете.

В ОАЭ его уже ждали местные копы, сейчас Долматов находится в полиции. "Совсем «улетел» , потому и не долетел", - комментируют новость в Сети.

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