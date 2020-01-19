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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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"Сидит на нуле и обратился за помощью", рэпер Гуф обнищал и просит денег у своих поклонников

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Рэпер Гуф совсем обнищал. Он сидит весь в долгах и просит денег. Музыкант остался без телефона и банковских карт. В сторис у сестры он просит перевести ему, кто сколько сможет.

«Основную карту Лехи съел банкомат, телефон утонул с море. Сидит с нулем», - написано на странице у Ольги Долматовой, а дальше указан номер карты для тех, кто хочет помочь. Затем Ольга пояснила ситуацию, потому что некоторые посчитали первое сообщение шуткой или решили, с что хакеры взломали страницу сестры Гуфа.

«Телефон действительно утонул и Леша без связи. Карта действительно в банкомате и ее не возвращают. Первую запись писал лично он и просил о помощи. Нет в этом ничего катастрофического! Это нормально – просить о помощи! Кто кинул - спасибо, кто хотел, но не смог – спасибо. А кто устраивает мне ад…», - написала Ольга, поставив в конце сообщения характерный смайлик с жестом из одного пальца.

«Что-то, когда у Лехи проблемы - начинаются проблемы у всех. Вы так все от него зависимы?», «Ну во докатились, видать, правду пишут о банкротстве», - комментируют фолловеры просьбы о помощи.

БИ

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