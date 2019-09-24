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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме одобрили запрет продажи алкоголя в заведениях жилых домов

, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.

Документ был принят в первом чтении. Он наделяет органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Как уточняет Regnum, речь идет о так называемых депутатами "наливайках" или "рюмочных", площадь которых составляет меньше двадцати квадратных метров. Такой запрет депутаты предлагают установить на федеральном уровне.

В принятом документе также говорится о том, что, согласно новым правилам, продавцы алкоголя (чье заведение по площади превышает 20 м2) будут должны соблюдать региональное законодательство об обеспечении тишины и покоя граждан.

АС

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