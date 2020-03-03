Турция напомнила ЕС об обмане

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3 марта 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Мевлют Чавушоглу на фото Globallookpress.com/ Tobias Hase

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу бросил резкое заявление в адрес ЕС. Он обвинил Европу в обмане Турции. Таким был ответ немецкому коллеге. Ранее глава МИД Германии Хайко Мааса раскритиковал официальную Анкару за прорвавшихся через границу в Грецию мигрантах.



Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Анкара должна выполнять взятые на себя обязательства в рамках миграционного соглашения с ЕС. Это и возмутило его турецкого коллегу.

«Хайко Маас, какое из обещаний, данных Турции, сдержано Евросоюзом?» — ответил турецкий министр немецкому коллеге: «Даже половина из обещанных шести миллиардов евро не дошла до сирийцев, не начался добровольный прием мигрантов, не внесен вклад в создание зоны безопасности в Сирии. Мы не можем насильно удержать тех, кто хочет покинуть турецкую территорию. Годами вы игнорировали происходящее. Не пора ли выполнить обязательства».

О невыполнении Евросоюзом обязательств официальная Анкара заявляет уже не первый год. Но Европа игнорирует интересы Турции.

Накануне беженцы прорвались в Грецию. По официальным данным на континент прорвались больше 117 тысяч человек. Это вызвало переполох в Европе. Сейчас официальную Анкару пытаются обвинить в попытках политического торга беженцами. Но это выглядит, как попытка переложить свою вину на чужие плечи. Евросоюз обманул Турцию. И Анкара просто, намекнула, на политическое банкротство обещаний, данных Европой. При банкротстве соглашения аннулируются.