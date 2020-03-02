В Москве гражданам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса

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2 марта 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Выборочное измерение температуры организуют на входах в Московский метрополитен в качестве меры по контролю за распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее сегодня, 2 марта, был подтвержден первый случай заболевания вирусом в городе - госпитализирован молодой человек, вернувшийся из Италии. В больницы также доставлены 24 человека, контактировавшие с зараженным.

По словам Собянина, в столичных стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Также в детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей.