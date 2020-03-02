24 человека госпитализированы и ещё 83 человека помещены на карантин после контактов с первым заболевшим в Москве

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2 марта 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

24 человека госпитализированы и ещё 83 человека помещены на карантин после контактов с молодым человеком, у которого подтвердился диагноз «коронавирус». Об этом заявляет мэр Москвы Сергей Собянин.

«Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин», - рассказал глава столицы на своем личном сайте.

В городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на заболевание. Напомним, сегодня у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили диагноз COVID-19. На данный момент, как сообщают врачи, заболевание протекает в лёгкой клинической форме