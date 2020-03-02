Из новосибирского

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2 марта 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве – первый подтверждённый случай заболевания китайским коронавирусом. По словам врачей, болезнь протекает в лёгкой форме. Только беда в том, что больной контактировал с другими пациентами, потому что его положили в общую палату.

По информации "Базы", речь идёт о 29-летнем сотруднике РФС Давиде Берове. Парень в середине февраля отправился в Италию кататься на горных лыжах. Вернулся 23 февраля и сразу же почувствовал недомогание. Через 5 дней он сам отправился в больницу и сдал анализы. Его сразу же госпитализировали, но в общую палату. Вскоре врачи уверенно сообщили ему, что он болен коронавирусом. Однако спустя короткое время поправились и заявили, что нет, вируса всё-таки нет. Эти метания медиков были связаны с тем, что проверка на коронавирус – трёхэтапная: и врачи ждали заключения последнего уровня – от новосибирского "Вектора".

Сегодня, 2 марта, учёные подтвердили, что Давид болен именно вирусом COVID-19, где «СО» означает «корона» (corona), «VI» — «вирус» (virus), «D» — «болезнь» (disease), а «19» — год, так как вспышка была впервые выявлена ​​31 декабря 2019 года.