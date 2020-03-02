Давид Беров - первый заболевший коронавирусом в Москве рассказал, что получает угрозы в Сети

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2 марта 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Давид Беров, первый заболевший коронавирусом в Москве, рассказал час назад в Сети, что еще не получил официальное заключение о своем диагнозе, но его близких и родных, с кем он контактировал после возвращения из Италии, также госпитализировали и поместили в карантин.

«Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест от главного врача больницы! Она сама его ждёт, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни», - написал он в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, он признался, что условия в больнице хорошие, персонал идеальный и сочувствующий, но вот то, как его близких доставляли в стационары, вызывает недоумение. «Да, меня положили в общую палату. Да, там было много разных людей. Я не знаю, плохо это или хорошо, заразился я там, в Италии и вообще заразился ли. Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они уже на карантине в больницах. У них нет и не было ни одного симптома болезни. Их первичные анализы показали отрицательный результат. То, как происходит доставка на карантин, вызывает большие вопросы. Моим родным сначала звонили и говорили, что возьмут анализы на дому. Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция, хотя такой информации не было, заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате. При этом отчетливо был виден конфликт между сотрудниками Роспотребнадзора и врачами больницы. Врачи не смеют принимать решений, идущих вразрез со спущенными сверху Роспотребнадзором нормативами», - рассказал Беров.

Так же молодой человек признался, что получает множество негативных комментариев от пользователей Сети и даже откровенные угрозы: «Очень неприятно получать слова угроз в разных пабликах, соц. сетях и тд. Уверен, любому из вас, оказавшись в такой ситуации было бы неприятно».