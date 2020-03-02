Специалисты рассказали, как поститься без вреда для здоровья

В понедельник, 2 марта, у православных христиан начался Великий пост, который будет длиться 48 дней. Эксперты назвали ключевые правила, которые позволят поститься без какого-либо вреда для здоровья.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, нутрициолог, гастоэнтеролог, заведующая научно-клиническим центром "Диетологи и здорового питания" Европейского медицинского центра Ксения Селезнева и кандидат медицинских наук, врач-диетолог, заведующая отделением сердечно-сосудистой патологии ФГБНУ "ФИЦ питания и биотехнологий" Юлия Панова дали свои советы по питанию.

Специалисты отметили, что мало кто из современных, живущих в миру людей, могут строго соблюдать все каноны из-за ритма жизни. Священнослужители относятся к этому с пониманием. Поста нельзя начинать придерживаться внезапно – следует подготовить организм, отказываясь от тех или иных продуктов постепенно.

Эксперты напоминают, что от воздержания в еде освобождаются беременные и кормящие женщины, больные и те люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Кроме того, пост могут не держать заключенные, путешественники и военнослужащие.

Чтобы избежать чувства голода, рекомендуется обратить внимание на получение достаточного количества белка в сочетании со сложными углеводами. Идеальным блюдом в этом смысле считается, например, рис с фасолью и овощами. Нехватку жиров позволят восполнить семечки и орехи.

Необходимо помнить, что для здоровья очень опасно резко выходить из поста. Организм не способен сразу перестроиться на новый режим питания, поэтому не стоит бросаться во все тяжкие на Пасху.