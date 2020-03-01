Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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1 марта 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в стране находится под контролем. По его словам, предпринятые меры безопасности и по борьбе с ней будут эффективны.

«Мы уже неоднократно отмечали: в России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием. Приняты соответствующие меры, надеюсь, что они будут эффективными», - пояснил президент на совещании с представителями кабмина РФ и ведущих нефтегазовых компаний.

Ранее Путин сообщил о проблемах в сфере мировой экономики из-за вспышки коронавирусной инфекции и предложил присутствующим на встрече обсудить план реагирования при усугублении ситуации.