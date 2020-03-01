В Минздраве РФ рассказали, кому следует проверяться на коронавирус

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1 марта 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, кому в первую очередь следует проверяться на наличие коронавирусной инфекции. По его словам, не стоит беспокоиться из-за вируса раньше времени.

«И вы можете обратиться при условиях наличия у вас клиники, или если вы возвращаетесь из очагов, где существует вероятность заражения … Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус», - отметил глава ведомства.

Мурашко добавил, что пройти обследование можно в поликлинике через определённую систему на специализированных площадках. Он пояснил, что проверка проводится в рамках бесплатной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Таиланде зафиксирован первый случай смертельного заражения коронавирусом.