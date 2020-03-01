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Путин сообщил о негативных последствиях из-за коронавируса в экономике

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин сообщил о негативных последствиях из-за коронавируса в экономике
Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал о ситуации в мировой экономике, которая сложилась из-за вспышки коронавируса. По его словам, распространение новой инфекции негативно влияет на глобальные сырьевые и финансовые рынки.

«Мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе... а здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мира хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик мира», - высказал российский лидер.

Путин отметил, что специально собрал руководителей ведущих нефтегазовых компаний России для обсуждения текущей проблемы и разработки плана реагирования в случае усугубления ситуации.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, кому в первую очередь следует проверяться на наличие коронавирусной инфекции.

БА

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