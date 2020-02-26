Все новости >>

//Экономика 13+

Российский эксперт спрогнозировал влияние коронавируса на экономику: возможны потери и частичный "отыгрыш"

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Российский эксперт спрогнозировал влияние коронавируса на экономику: возможны потери и частичный
Coronavirus Prevention Office, globallookpress.com

Эксперт, доцент известного вуза считает, что потери российской экономики из-за коронавируса могут достичь порядка 100 миллиардов рублей, и ряд отраслей после острой фазы вспышки нового вируса смогут "отыграть" ситуацию.

Олег Чередниченко предполагает, что некоторые сферы экономики не смогут вернуть потерянное.
"Совокупная оценка потерь российской экономики в течение острого периода развития вируса может достичь 100 миллиардов рублей" - прогнозирует эксперт. Не все отрасли смогут вернуть недополученное, в том числе туризм. По прикидке Чередниченко, предварительная оценка потерь туристической отрасли — порядка 6 миллиардов рублей за январь месяц текущего года.

По данным доцента, основные потери российский экономики из-за сворачивания спроса со стороны Китая, а это отражается на ценах на нефть.

Сбой поставок китайских товаров, среди которых машиностроение, электроника, текстиль, комплектующие широкого перечня, продукция фармацевтической отрасли, оказал существенное влияние на бизнес-процессы российских предприятий. Точные потери еще предстоит подсчитать.

Напомним, коронавирус проник в десятки стран мира. Растет число заболевших в Южной Корее, в Италии.

ИЧ

//картина дня

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, которая появилась на страницах отечественной интернет-прессы.

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить Российской Федерации. Об этом…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Эксперт, доцент вуза считает, что потери российской экономики из-за коронавируса могут достичь порядка 100 млрд рублей, ряд отраслей после острой фазы вспышки нового…

//новости ан

В беседе с «АН» постпред Республики Крым при Президенте РФ, зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов рассказал о Крыме в контексте международной политики…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

У родителей замглавы ГИБДД Воронежа Игоря Качкина обнаружены 22 квартиры на общую сумму более 63 миллионов рублей. В областной прокуратуре не уверены, что недвижимость…