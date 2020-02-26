Российский эксперт спрогнозировал влияние коронавируса на экономику: возможны потери и частичный

//Экономика 13+

26 февраля 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Coronavirus Prevention Office, globallookpress.com

Эксперт, доцент известного вуза считает, что потери российской экономики из-за коронавируса могут достичь порядка 100 миллиардов рублей, и ряд отраслей после острой фазы вспышки нового вируса смогут "отыграть" ситуацию.

Олег Чередниченко предполагает, что некоторые сферы экономики не смогут вернуть потерянное.

"Совокупная оценка потерь российской экономики в течение острого периода развития вируса может достичь 100 миллиардов рублей" - прогнозирует эксперт. Не все отрасли смогут вернуть недополученное, в том числе туризм. По прикидке Чередниченко, предварительная оценка потерь туристической отрасли — порядка 6 миллиардов рублей за январь месяц текущего года.

По данным доцента, основные потери российский экономики из-за сворачивания спроса со стороны Китая, а это отражается на ценах на нефть.

Сбой поставок китайских товаров, среди которых машиностроение, электроника, текстиль, комплектующие широкого перечня, продукция фармацевтической отрасли, оказал существенное влияние на бизнес-процессы российских предприятий. Точные потери еще предстоит подсчитать.

Напомним, коронавирус проник в десятки стран мира. Растет число заболевших в Южной Корее, в Италии.