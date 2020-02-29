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На Украине потребовали убить противника Порошенко во имя Бандеры

, 19:51 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине потребовали убить противника Порошенко во имя Бандеры
факельное шествие в Киеве на фото Globallookpress/ Anatolii Stepanov

Украинский волонтер Геннадий Друзенко потребовал от последователей Бандеры убить влиятельного юриста Андрея Портнова. Он известен тем, что инициировал уголовные дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Самого Друзенко на Украине называют публицистом и волонтером АТО. С угрозами в адрес юриста Портнова он выступил публично. Волонтер принялся взывать к бандеровцам.

«Степан Бандера - не мой герой. Я всегда это публично признавал», — начал волонтер скандальную запись на фейсбуке: «Но Бандеру есть за что уважать. Человек умел убивать, страдать и в конце концов погибнуть за свои принципы, не изменив их. А вот относительно современных "бандеровцев", которые паразитируют на имени практика и вдохновителя политики свершившихся фактов, у меня есть огромное подозрение, что они ненастоящие».

Андрей Портнов на Украине известен, как последовательный противник Петра Порошенко. Он инициировал расследование против бывшего президента Украины. Сейчас он вынужден ходить на допросы в госбюро расследований.

Впрочем, ярость Друзенко могла быть вызвана не этим преследованием Порошенко, а обычными шкурными делами. Пару дней назад Андрей Портном обвинил в воровстве другого волонтера, Виталия Дейнего. Юрист изучил его декларацию, и выявил, что тот не может ездить по миру на те доходы, которые получает. Из этого у него получился вывод, что Дейнего ворует деньги из фонда.

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