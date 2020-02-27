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В Норвегии зарегистрирован первый случай коронавируса без симптомов

, 13:02 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Норвегии зарегистрирован первый случай коронавируса без симптомов
очередь из людей, которые покупают маски в Сеуле на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Норвежские медики рассказали о первом случае коронавируса в своей стране. Диагноз поставлен вернувшемуся из Китая человеку. Причем по приезду домой у него не было никаких симптомов заболевания.

Коронавирус у норвежца был обнаружен накануне. Из Китая мужчина вернулся в конце прошлой недели. Тестировать сразу его не стали. Врачи говорят, тогда не было причин для беспокойства.

«У этого человека нет никаких симптомов, он не выглядел больным», — объяснилась директор агентства общественного здравоохранения Лайн Вольд: «Но он был протестирован. Анализы теста на коронавирус дали положительный результат».

Госпитализировать заболевшего не стали, оставили на домашнем карантине.

Коронавирус стал опаснейшей болезнью. Он появился в китайском городе Ухань и уже начал распространяться по всему миру. Как говорят медики от одного заболевшего могут заразиться 2-3 человека. Лекарства от коронавируса пока не найдено.

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