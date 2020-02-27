Специалист рассказал, сколько людей могут заразиться коронавирусом от одного больного

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27 февраля 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, сколько человек могут заразиться коронавирусом от одного заболевшего.

Наньшань заявил, что один инфицированный коронавирусом в среднем может заразить 2-3 человека. По словам эксперта, этим можно объяснить столь быстрое распространение нового заболевания.

«Инфицирование при нынешней эпидемии, возможно, происходит активнее, чем при SARS, если исходить из имеющихся на данный момент статистических данных. Один зараженный, вероятно, может заразить от двух до трех человек», - сказал Чжун Наньшань в ходе пресс-конференции.