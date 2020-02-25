Стало известно, для людей какого возраста коронавирус опаснее всего

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25 февраля 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Специалисты из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, людям какого возраста стоит больше остальных опасаться коронавируса. Исследователи опубликовали данные об уровне смертности от заболевания в зависимости от возраста.

Полученные результаты основаны на анализе изученных 72 314 случаев заболевания коронавирусом. Оказалось, что выше всего смертность от вируса у людей, чей возраст старше 80 лет. Среди таких заболевших смертность составляет 14,8%. У людей от 70 до 79 лет уровень смертности равен 8%, а от 60 до 69 лет 3,6%. Для взрослых от 50 до 59 лет болезнь может оказаться смертельной лишь в 1,3% случаев, а люди в возрастном диапазоне 40-49 лет и 10-39 лет умирают от коронавируса в 0,4% и 0,2% случаев соответственно.