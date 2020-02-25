В Иране чиновник заболел коронавирусом

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25 февраля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Стало известно, что коронавирус диагностирован у замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи, который в последние дни принимал активное участие в борьбе с опасным заболеванием.

О диагнозе Харирчи сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде. «Тест на коронавирус доктора Харирчи, замглавы министерства здравоохранения, который находился на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни, оказался положительным», - рассказал он в соцсети.

На сегодняшний деть от коронавируса скончалось более 2,5 тысяч человек по всему миру, количество зараженных практически составило 80 тысяч человек.