Количество зараженных коронавирусом за пределами КНР достигло 2918

Количество зараженных новым типом коронавируса за пределами Китая вновь увеличилось. Согласно последней информации Всемирной организации здравоохранения, заболели 2918 человек, а погибли 43.

По состоянию на 12.00 по Москве число подтвержденных случаев заражения коронавируса в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 459 и составило 2918.

За пределами КНР заболевшие выявлены в 37 странах (по некоторым данным, в 39 странах). За минувшие сутки от COVID-19 скончались девять человек.