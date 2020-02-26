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Количество зараженных коронавирусом за пределами КНР достигло 2918

, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество зараженных коронавирусом за пределами КНР достигло 2918
вспышка коронавируса в Италии, Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency
Количество зараженных новым типом коронавируса за пределами Китая вновь увеличилось. Согласно последней информации Всемирной организации здравоохранения, заболели 2918 человек, а погибли 43.
 
По состоянию на 12.00 по Москве число подтвержденных случаев заражения коронавируса в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 459 и составило 2918.
 
За пределами КНР заболевшие выявлены в 37 странах (по некоторым данным, в 39 странах). За минувшие сутки от COVID-19 скончались девять человек.
 
Ранее в ВОЗ призвали не употреблять раньше времени слово "пандемия" по отношению к вспышке коронавируса.
ЕТ

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