Все новости >>

//В мире 13+

Количество зараженных коронавирусом в Италии достигло 400

, 21:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Количество зараженных коронавирусом в Италии достигло 400
Милан, pixabay.com

Количество зараженных коронавирусом нового типа в Италии возросло до 400 человек. Соответствующие данные в среду, 26 февраля, предоставил глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Подчеркивается, что в северной области Ломбардия, которая является зоной вспышки коронавируса на территории Италии, по-прежнему наибольшее число инфицированных. Лишь трое ранее заразившихся излечились.

Боррелли добавил, что к настоящему моменту он не располагает информацией о заболевших детях. Ранее сегодня сообщалось, что в Италии не менее двенадцати человек стали жертвами пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса из Китая.

ЕТ

//картина дня

Политика

Осмеянный украинский министр попытался свалить свой прокол на ООН

Осмеянный украинский министр попытался свалить свой прокол на ООН

История с подсчетом населения при помощи спутника на территории Крыма, а также мятежных республик Донбасса закончилась тем, что сформулировавшему ее министру пришлось оправдываться. Чиновника высмеяли за «гениальную идею». Тот тут же свалил всю вину на ООН.

Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую точку зрения высказал Армен Гаспарян, отечественный политический эксперт.

Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакторы телеканала РБК, рассказывая телезрителям о нерентабельности производства сахара, очень неожиданно, но довольно точно определили роль телевидения в жизни страны…

//новости ан

//новости ан

Сегодня стало известно, что из восьми россиян - пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившихся в карантине с подозрением на коронавирус, у трех обнаружены…

В Киеве у офиса президента Украины мужчина поджег себя. Так он пытался достучаться до властей и обратить внимание на коррупцию в стране, а также «кражу» у него участка…