Количество зараженных коронавирусом в Италии достигло 400

Количество зараженных коронавирусом нового типа в Италии возросло до 400 человек. Соответствующие данные в среду, 26 февраля, предоставил глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Подчеркивается, что в северной области Ломбардия, которая является зоной вспышки коронавируса на территории Италии, по-прежнему наибольшее число инфицированных. Лишь трое ранее заразившихся излечились.

Боррелли добавил, что к настоящему моменту он не располагает информацией о заболевших детях. Ранее сегодня сообщалось, что в Италии не менее двенадцати человек стали жертвами пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса из Китая.