СМИ: коронавирус диагностирован у человека в Китае, который на днях летел с пересадкой в Москве

Пневмония, вызванная коронавирусом нового типа, была выявлена у человека, который летел из Ирана в Китай с пересадкой в Москве. Об этом сообщают в среду вечером, 26 февраля, китайские журналисты.

Заболевание было диагностировано у пациента в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе КНР. Этот человек 19 февраля вылетел из Ирана, 20 числа сделал пересадку в Москве, а 22 февраля прибыл в Шанхай. В настоящий момент китайские власти устанавливают, с кем контактировал зараженный коронавирусом человек.

Известно, что заболевший пассажир посещал многие общественные места. Гражданство человека не уточняется.