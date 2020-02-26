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СМИ: коронавирус диагностирован у человека в Китае, который на днях летел с пересадкой в Москве

, 20:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

СМИ: коронавирус диагностирован у человека в Китае, который на днях летел с пересадкой в Москве
салон самолета, pixabay.com

Пневмония, вызванная коронавирусом нового типа, была выявлена у человека, который летел из Ирана в Китай с пересадкой в Москве. Об этом сообщают в среду вечером, 26 февраля, китайские журналисты.

Заболевание было диагностировано у пациента в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе КНР. Этот человек 19 февраля вылетел из Ирана, 20 числа сделал пересадку в Москве, а 22 февраля прибыл в Шанхай. В настоящий момент китайские власти устанавливают, с кем контактировал зараженный коронавирусом человек.

Известно, что заболевший пассажир посещал многие общественные места. Гражданство человека не уточняется.

 
ЕТ

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