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Путин отреагировал на призывы убивать детей сотрудников МВД и Росгвардии

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин отреагировал на призывы убивать детей сотрудников МВД и Росгвардии
Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал призыв «кого-то там в Интернете» убивать детей сотрудников Росгвардии. По его словам, распространение подобной информации может «разбалансировать ситуацию в стране, а с этим шутить не стоит».

«Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? … можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят», - высказал российский лидер.

Путин, комментируя вопрос журналиста Андрея Ванденко о действах сотрудников Росгвардии и МВД на митингах в Москве 2019 года, отметил, что они выполняют свой долг. Президент добавил, что сегодня они стоят на демонстрациях, а завтра «под пули пойдут» и будут «принимать участие в боевых операциях».

«Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны … Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить», - заключил он.

Напомним, что летом после митингов в интернете стали появляться угрозы в адрес детей сотрудников МВД и Росгвардии. Кроме того, за экстремистские высказывания на пять лет был осужден блогер Владислав Синица. 

БА

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