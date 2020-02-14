В МВД объяснили, зачем полицейский ударил девушку в живот

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14 февраля 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МВД РФ

Адвокат девушки, которую ударил полицейский в живот, Татьяна Молоканова сообщила, что в ведомстве Дарье Сосновской объяснили, зачем были приняты такие действия по отношению к ней на несанкционированной акции 10 августа в Москве.

Она рассказала, что Сосновская получила 25 декабря 2020 года письмо, в котором начальник отдела охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий УВД по ЦАО Александр Махонин пояснил, что Сосновская «вела себя агрессивно и эмоционально». По его словам, девушка увидела, как полицейский уронил дубинку и тянется к ней, чтобы поднять, и решила сделать «широкий» шаг, наступив ему на руку. Мохонин отметил, что «сотрудник оттолкнул ногу, а потом толкнул в область живота» Сосновскую, чтобы избежать «неправомерных действий».

В письме также говорится, что сотрудники УВД по ЦАО не принимали участия в задержании граждан в том месте.

Ранее дочь Дмитрия Пескова высказала свое мнение об акциях протеста в Москве и роли правоохранительных органов в них.