Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Дочь Пескова заявила о "конкретном беспределе" в России

, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Дочь Пескова заявила о
Фото: Елизавета Пескова, Instagram

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова Елизавета высказалась о беспределе, который творится в России из-за правоохранительных органов. Так, девушка прокомментировала протесты «желтых жилетов» в Париже и митинги в Москве.

Дочь Пескова не разделяет взгляды

Дочь Пескова не разделяет взгляды "мужеподобных женщин", но выступает за равенство в правах

«В России конкретный беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов», - отметила Елизавета в интервью журналу «Forbes».

При этом девушка не смогла сравнить протесты во Франции и митинги 2019 года в Москве. По её словам, данные события «сравнить нельзя». Однако пояснила, что в Париже у людей были «экономические требования» и не было конкретного плана действий, они просто «хотят все разрушить», а в России граждане «себя институционализируют» и стремятся принять участие во власти». По её словам, в Париже «беспредел» идет от митингующих.

Ранее Елизавета Пескова высказалась о феминизме, отметив, что её «раздражают мужеподобные женщины».

БА

//картина дня

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, как ведет себя на свидании или встречах с представителями мужского пола. По её словам, для…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Очевидцы поделились подробностями происшествия с прорывом трубы отопления в пермской гостинице минувшей ночью. Отмечается, что инцидент произошел около трех часов ночи…

Принц Гарри рассказал подробности решения отойти от своих королевских обязанностей. По его словам, Великобритания – его дом и любимое место, поэтому данные действия очень…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан