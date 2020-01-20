Дочь Пескова заявила о

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20 января 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Фото: Елизавета Пескова, Instagram

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова Елизавета высказалась о беспределе, который творится в России из-за правоохранительных органов. Так, девушка прокомментировала протесты «желтых жилетов» в Париже и митинги в Москве.

Дочь Пескова не разделяет взгляды "мужеподобных женщин", но выступает за равенство в правах

«В России конкретный беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов», - отметила Елизавета в интервью журналу «Forbes».

При этом девушка не смогла сравнить протесты во Франции и митинги 2019 года в Москве. По её словам, данные события «сравнить нельзя». Однако пояснила, что в Париже у людей были «экономические требования» и не было конкретного плана действий, они просто «хотят все разрушить», а в России граждане «себя институционализируют» и стремятся принять участие во власти». По её словам, в Париже «беспредел» идет от митингующих.

Ранее Елизавета Пескова высказалась о феминизме, отметив, что её «раздражают мужеподобные женщины».