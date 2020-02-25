Кличко уволил главу Автодора, а потом назначил его своим замом

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25 февраля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото Globalluckpress/ Sergii Kharchenko

Киевский градоначальник снял с должности главу корпорации «Киевавтодор» Александра Густелева. Это обрадовало жителей украинской столицы. Именно Густелева обвиняют в плохом состоянии киевских дорог. Радость киевлян была недолгой. В тот же день Виталий Кличко сделал одиозного чиновника своим заместителем.

В Киеве дороги стали притчей во языцех. Их высмеял даже Владимир Зеленский в своем сериале «Слуга народа».

Автомобилисты обвиняли в плохом состоянии украинских дорог «Киеватодор» и костерили главу этой компании Александра Густелева. А в конце прошлой недели появилась новость о снятии Густелева с должности.

Это вызвало небольшое воодушевление у киевлян, которые узнали про эту новость. Радость была недолгой. В тот же день Виталий Кличко назначил Александра Густелева своим заместителем.

Мэр Киева не в первый раз попадает в неоднозначное положение. И дело даже не в цитатах, а в новостях. Некоторое время в Киеве похвастались победой. Уборная Кличко была признана лучшей на Украине.