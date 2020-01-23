Туалет Кличко признали лучшим на Украине

//Общество 13+

23 января 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: официальная страничка конкурса "Найкраща туалетна кімната «BEST WC»"

фото победителя со странички конкурса Найкраща туалетна кімната «BEST WC»

Киевская мэрия получила сразу два приза в конкурсе «Лучшая туалетная комната—2019». Уборная киевской горадминистрации получила грамоту. Об этом заявляется на публичной страничке конкурса.



Кличковскаая уборная стала фаворитом в номинациях «Государственные учреждения и общественные приемные» и «Инклюзивный туалет». Победитель выдержал серьезную конкуренцию. Он соревновался с театрами, аэропортами и элитными ресторанами.

«По результатам конкурса награждается Киевская городская государственная администрация», — написано в сертификате: «за наилучшую туалетную комнату».

Помимо сертификата уборная Киевской администрация получила эмблемку «лучшей» по итогам прошлого года. Это серьезный прорыв Киевской горадминистрации можно вполне назвать личной заслугой Виталия Кличко. Как ни крути, но его туалет назвал лучшим при нем.

Читайте также

1. Против Кличко возбудили уголовные дела о госизмене и хищении средств

2. Кличко пожаловался на лишние килограммы и седину