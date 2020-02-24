Гастроэнтеролог рассказала, как правильно есть блины на Масленицу

Гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что не следует упускать возможность съесть несколько блинов на Масленицу. Специалист, однако, рассказала, как сделать это правильно без вреда здоровью.

Дианова рекомендует есть блины утром, заменяя ими каши. Эксперт призвала добавить к традиционному лакомству на Масленицу творог, сыр, слабосоленую и не слишком жирную рыбу, орехи или фрукты.

Не возбраняется съесть блины и на обед, но в данном случае следует отказаться от икры и масла. Данный прием пищи следует воспринимать как полноценный, а не как перекус. На ужин это блюдо есть не рекомендуется, поскольку это способно привести к набору лишнего веса.