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Почему на Масленицу нельзя ругаться и следует больше трудиться?

, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

Почему на Масленицу нельзя ругаться и следует больше трудиться?
Фото: соцсети

В православном календаре Масленица упоминается в разрезе сплошной сырной седмицы – это последняя неделя перед длительным Великим постом, а праздник считается народно-церковным, поэтому есть ряд ограничений и даже запретов на масленичную неделю.

Например, на Масленицу запрещено есть мясо и мясные продукты. А вот рыбу и, соответственно, блины с рыбой есть можно. На Масленицу нельзя ругаться. Считается, что лучше отвести это время эмоциям, с которыми нужно встретить начало Великого Поста. К тому же в сырную седмицу ни в коем случае нельзя ссориться и обижать близких.

Ошибочно и мнение, что в Масленицу нельзя убирать в доме. Наоборот – лучше прибрать на этой неделе как следует, чтобы не делать этого в первую неделю Великого поста. Работать в Масленицу не просто можно, а нужно, тем более что в эти дни много готовят.

Ранее сообщалось, как правильно выбрать продукты к Масленице.

ДВа

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