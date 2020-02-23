Подросток может остаться безнаказанным. Видавшие виды полицейские в шоке от жестокости парня, совершившего двойное убийство

//Общество 13+

23 февраля 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Мурманске по подозрению в двойном убийстве задержан подросток. Парню всего 15, но на его счету уже два убийства, в том числе 8-летнего ребенка. А теперь он до полусмерти избил обидчика своего младшего брата, а потом задушил его.

Школьные учителя удивлялись этому тихому мальчику, говорили – слишком взрослый для своих лет. Рассудительный, с феноменальной памятью, звезда школьного драмкружка, но странный. А вот одноклассники боялись его до дрожи.

В 2017 году он уже провел в психиатрической клиники 30 дней. Другого наказания в силу возраста даже за убийство не предусмотрено. Он сбросил с дамбы в реку 8-летнего ребенка и с интересом наблюдал, как тот тонет. На допросах полицейские были в шоке от его поведения. Смакуя каждую подробность, мальчик откровенно издевался над следователями, ведь ему тогда не было и 14, а значит и наказать его по всей строгости, даже имея на руках чистосердечное признание, невозможно, пишет канал «112».

В этом же году в городе произошло еще одно убийство - кто-то до смерти забил на улице бездомного. Сотрудники полиции, которые работали с юным садистом, говорили с ним и об этом случае. То выражение лица и ехидная улыбка, с которыми он сидел на допросе, говорили сами за себя. Но по закону сделать было ничего нельзя.

В этот раз парень превзошел самого себя. Он до полусмерти избил обидчика своего младшего брата, а потом задушил его. Он был уверен, что убил жертву. Чтобы скрыть следы преступления, подросток раздел бездыханное тело до нижнего белья и закопал в снег, тем самым, не подозревая, спас 11-летнему мальчику жизнь и если бы не холод, то школьник точно умер бы от потери крови.

Жертва выжила, но он панически боится возвращаться в школу, ведь есть огромная вероятность, что преступник избежит наказания, вернется и завершит начатое.