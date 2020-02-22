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Закопавшего в снегу ребенка подростка называют в его городе "натуральным Чикатило"

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Закопавшего в снегу ребенка подростка называют в его городе
Фото: pixabay.com

Местные жители города Кандалакша Мурманской области рассказали некоторые детали из жизни 15-летнего Кирилла, который душил 11-летнего мальчика, а потом закопал его в снегу. Известно, что это не первое проявление жестокости школьника.

«Ребенок в реанимации... помнит только свое имя и узнал папу... Этот имеет «отличные» характеристики, он нападает только на маленьких... вводит всех в заблуждение... Он натуральный Чикатило! Хоть бы народ поднялся … Сегодня сотрудники полиции плакали, когда доставали пацана из снега», - высказал один из собеседников.

Источник отметил, что подросток заставлял одноклассниц пострадавшего наблюдать за тем, как он избивает его.

Другая местная жительница добавила, что Кирилл «пробил голову» ее дочери. По её словам, заявление в полицию не помогло, а его родители не могут с ним справиться.

Ранее сообщалось, что в отношении школьника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Проводится расследование.

БА

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