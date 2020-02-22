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Подросток пытался задушить ребенка,а потом закопал в снегу

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба СК РФ

Подросток пытался задушить ребенка,а потом закопал в снегу
Фото: pixabay.com

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, который закопал в снегу 11-летнего товарища на улице Новой в городе Кандалакша Мурманской области. Отмечается, что предварительно школьник дождался, пока тот потеряет сознание.

«21 февраля 2020 года несовершеннолетний, 2004 года рождения … избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. После потери последним сознания, подозреваемый, считая, что мальчик мертв, закопал его в снегу», - сообщили в СК РФ по области.

В ведомстве добавили, что пострадавшего мальчика обнаружили взрослые и вызвали на место происшествия «скорую». Медики забрали школьника в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако на его теле «зафиксированы следы насилия».

«В кратчайший срок подозреваемый установлен и задержан, в настоящее время с ним работают следователи. Ввиду, в том числе отрицательных характеристик, жестокого способа совершения противоправного деяния, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в ведомстве.

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