В Крыму арестовали готовивших теракт в Керчи подростков

В Следственном комитете РФ по республике Крым и Севастополю сообщили, что Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу двух подростков, которые обвиняются в организации терактов в Керчи. Известно, что подозреваемые были задержаны во вторник.
По данным следствия, молодые люди планировали провести два теракта в образовательных учреждениях, а также сделали бомбы по инструкции из Интернета. Кром того, использовали взрывчатые устройства на домашних животных. Против них возбуждены уголовные дела по статье «приготовление к теракту группой лиц по предварительному сговору».
Уточнятся, что срок ареста на период предварительного следствия определен до 18 апреля.
Ранее сообщалось, что выдающийся российский учёный обвиняется в телефонном терроризме.