Выдающийся российский учёный обвиняется в телефонном терроризме

Известный российский учёный по альтернативной энергетике Александр Гусев в настоящее время скрывается от правоохранителей, чтобы не оказаться за решёткой.
Некоторое время назад Гусев позвонил в администрацию города Сарова и сказал в трубку: «Вас ждёт взрыв». Учёный сделал это из-за того, что местное руководство подняло арендную плату за помещение, в котором располагается его лаборатория.
То, что учёный обещал организовать взрыв, это правда, только взрыв должен был быть информационным. Но чиновникам было сложно поверить в такие слова специалиста по водороду.
Учёные довольно часто ведут себя вызывающе. Теперь за "базар" Гусеву придётся отправиться либо в следственный изолятор, либо в психиатрическую больницу.
Из-за звонка Гусева администрацию города Сарова пришлось эвакуировать. Как впоследствии объяснил сам учёный, он не собирался взрывать администрацию.
Гусев считает, что его хотят уничтожить как личность. По его мнению, кто-то хочет, чтобы он поделился научной информацией и своими разработками с другими учёными. Гусев не против такого требования, однако желает, чтобы это не пошло ему во вред.
Коллеги Гусева уверены, что он не хотел причинять вреда кому-либо. Тем более налицо заслуги учёного перед отечеством. Да и в международных научных конференциях он частый участник.
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