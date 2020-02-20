Выдающийся российский учёный обвиняется в телефонном терроризме

//Общество 13+

20 февраля 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Известный российский учёный по альтернативной энергетике Александр Гусев в настоящее время скрывается от правоохранителей, чтобы не оказаться за решёткой.



Некоторое время назад Гусев позвонил в администрацию города Сарова и сказал в трубку: «Вас ждёт взрыв». Учёный сделал это из-за того, что местное руководство подняло арендную плату за помещение, в котором располагается его лаборатория.



То, что учёный обещал организовать взрыв, это правда, только взрыв должен был быть информационным. Но чиновникам было сложно поверить в такие слова специалиста по водороду.



Учёные довольно часто ведут себя вызывающе. Теперь за "базар" Гусеву придётся отправиться либо в следственный изолятор, либо в психиатрическую больницу.



Из-за звонка Гусева администрацию города Сарова пришлось эвакуировать. Как впоследствии объяснил сам учёный, он не собирался взрывать администрацию.

Гусев считает, что его хотят уничтожить как личность. По его мнению, кто-то хочет, чтобы он поделился научной информацией и своими разработками с другими учёными. Гусев не против такого требования, однако желает, чтобы это не пошло ему во вред.



Коллеги Гусева уверены, что он не хотел причинять вреда кому-либо. Тем более налицо заслуги учёного перед отечеством. Да и в международных научных конференциях он частый участник.