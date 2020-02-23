Показ фильма про советских десантников стал скандалом на Украине

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23 февраля 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

стоп-кадр фильма "В зоне особого внимания"

Украинский федеральный канал показал два советских фильма про десантников. Киевские СМИ тут же превратили это в скандал.

Фильмы были показаны в знаковый период. Украинский телеканал «Интер» выпустил в эфир советскую двулогию «В зоне особого внимания». Вчера был показан этот фильм. Уже сегодня, 23 февраля, вышло его продолжение «Ответный ход».

Для Киева эти показы стали, как красная тряпка для быка. Скелет сюжета в обоих картинах завязан на учениях советских десантников. Выход в эфир произошел 23 февраля. Для России эта дата праздничная еще с советских времен.

Официальный Киев с днем советской армии расправились еще в девяностых годах. День защитника Украины отмечается 6 декабря.

Раньше к бытовому празднованию 23 февраля на Украине власти относились терпимо. Но после майданного переворота все советское там стало скандальным. Сейчас Киев проводит массовую декоммунизацию. Там уже пытаются декоммунизировать «оливье», а также слова «сталинка» и «хрущевка».