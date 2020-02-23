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В РПЦ назвали "неофициальный гимн России"

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В РПЦ назвали
Фото: pixabay.com

Первый заместитель главы Cинодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков рассказал о песне, которая считается «неофициальным гимном России». По его мнению, это одна из композиций времен Великой Отечественной войны.

«Музыка и слова "Священной войны", исполненные высокого трагизма, сегодня, как и прежде, вызывают у миллионов людей подлинный катарсис … Это происходит потому, что тема Победы и независимости России - одно из фундаментальных оснований нашей гражданской религии», - высказал он.

Щипков отметил, что под звуки официального гимна каждый гражданин должен встать по закону, а неофициальный - заставляет подняться из-за вызванных внутри чувств.

Известно, что песня «Священная война» была опубликована через два дня после войны, 24 июня 1941 года. Автором слов стал советский поэт Василий Лебедев-Кумач, а музыки - Александр Александров.

Напомним,  что 23 февраля в России, отмечают День защитника Отечества. Сегодня Владимир Путин почтил память погибших воинов, возложив цветы к Вечному огню и венок к Могиле Неизвестного Солдата. 

БА

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